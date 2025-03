"Vai troppo piano". E lo prende a bastonate

PERUGIA - Avrebbe aggredito un altro automobilista con un bastone perché viaggiava nei limiti, ma troppo lento per i suoi gusti e perché non gli avrebbe fatto strada, nonostante avesse ripetutamente lampeggiato. Per questo, un 24enne marchigiano è stato denunciato ai carabinieri. Il fatto si è verificato lungo la variante della strada statale 318 Perugia-Ancona, nei presi di Valfabbrica. Secondo quanto riferito dal denunciante, un 59enne di Gualdo Tadino, mentre procedeva lungo la 318, sarebbe sopraggiunto un furgone, il cui conducente, procedendo a forte velocità, avrebbe lampeggiato ripetutamente con i fari per avere strada libera. Appena è stato possibile, sempre secondo il suo racconto, il 59enne si sarebbe accostato per far passare il furgone ma il conducente, invece di proseguire nella sua marcia, avrebbe cominciato a tallonare da vicino l’altra vettura in maniera pericolosa, continuando a utilizzare i fari a mo’ di segnalazione. Insomma, caso per niente chiuso. Perché, infatti, una volta superata la vettura, il furgone si sarebbe messo di traverso sulla sede stradale costringendo la vettura a fermarsi. Dall’autocarro, sarebbe quindi disceso il conducente che avrebbe subito aggredito l’altro automobilista con un bastone. All’esito della riferita aggressione la vittima, che ha riportato delle lesioni con una prognosi di sette giorni, si è rivolta immediatamente ai carabinieri della stazione di Valfabbrica, fornendo una serie di elementi indiziari utili, per cui, al termine degli accertamenti, è stato identificato il presunto responsabile che, riconosciuto dall’aggredito, è stato denunciato in stato di libertà.