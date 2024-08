Va in scena il Festival delle Nazioni. Tra musica, turismo e ’Cammini’

Tra una settimana si alza il sipario sull’edizione numero 57 del Festival delle Nazioni che quest’anno è dedicata al Portogallo. "Prima la Spagna, poi l’Italia e ora è il momento di accogliere il Portogallo, una nazione legata al nostro territorio per molti motivi, tra i quali quelli turistici e religiosi; il cammino portoghese che porta a Santiago attraversa la nazione come il cammino Francescano attraversa la nostra vallata", è stato ricordato ieri durante la presentazione. Dal 26 agosto al 6 settembre la musica portoghese sarà suonata in numerosi spazi della città come l’auditorium San Giovanni Decollato e la chiesa di San Domenico, coinvolgendo il mondo culturale locale.

Tra gli spettacoli più attesi quello dell’artista portoghese Carminho che sale sul palco del Festival il 4 settembre per presentare in prima nazionale il suo nuovo concerto dal titolo Portuguesa. L’artista ha ricevuto tra gli altri un Golden Globe, collabora con Caetano Veloso ed ha duettato con Chris Martin nel concerto dei Coldplay allo Stadio di Coimbra; l’attrice Iaia Forte con "As Três Maria" arriva il 5 settembre per le letture delle Novas cartas portuguesas insieme con altri testi poetici. L’inaugurazione il 26 agosto con il pianista Alexander Gadjev; martedì 27 si entra nel vivo della cultura portoghese con l’Americantiga Ensemble che con il Festival delle Nazioni fa il suo debutto in Italia. Il 28 agosto spettacolo dedicato ai cinquanta anni della Rivoluzione dei Garofani che sarà raccontata dalla voce di Caterina Casini. Omaggio a Puccini a cento anni dalla sua scomparsa: il 28 agosto si esibiranno i giovani interpreti della Fondazione Luciano Pavarotti. Il giorno successivo il Festival si sposta a Monte Santa Maria Tiberina (ore 18) per accogliere il Trio David mentre alle ore 21 a Montone tocca al Trio Sheliak. Un racconto musicale sarà "Il Tempo Che Ci Va, Ci Vuole" in scena il 30 agosto, ispirato a favole e racconti della tradizione popolare portoghese, su musiche originali - commissionate dal Festival delle Nazioni - di Michele Mandrelli, messa in scena con Damiano Zigrino e Silvia Fancelli di Politheater. Il 31 agosto l’attore Enrico Paci nello spettacolo Poesia dell’infanzia lontana renderà omaggio alla poetessa Noémia de Sousa con le musiche dell’Ensemble Suono Giallo. Si torna alla musica da camera il primo settembre con il Trio Hermes mentre "Fados, Folias e outras Danças Portuguesas" è il titolo del concerto (lunedì 2 settembre) di Vasco Dantas. Venerdì 6 settembre quando la Chiesa di San Domenico ospiterà la Ceque Philharmonic Pardubice per la chiusura.