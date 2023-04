Va in pensione e dona le sue ferie ai colleghi

Rinuncia ai regali per la festa del "pensionamento" e chiede a colleghi e amici di devolvere tutto in beneficenza. Un bel gesto di altruismo e solidarietà da parte di Gaspare Pierangeli, impiegato comunale che a pochi giorni dalla "pensione" dopo 43 anni di servizio, ha salutato i colleghi con un incontro conviviale. Gaspare ha deciso anche di donare ai colleghi che ne hanno più bisogno le ferie residue che non riesce a fare prima di andare in pensione (ferie solidali previste dal contratto del pubblico impiego). Familiari, amici e dipendenti del Comune hanno versato in tutto mille euro che andranno a favore dell’associazione Lega del Filo d’Oro che da oltre 50 anni assiste, educa, riabilita e reinserisce nella società bambini e adulti con gravi disabilità. Al termine del pranzo subito dopo il brindisi finale, accanto a Luciano Bacchetta e Luca Secondi -i due sindaci che hanno caratterizzato gli ultimi anni dei lavoro in Comune come capo-segreteria- Pierangeli, ha ringraziato i numerosi presenti per l’affetto dimostrato e per aver accolto l’invito a devolvere la somma. "La condivisione di colleghi e amici a questa mia richiesta è il regalo più bello che potessi ricevere: un gesto straordinario per una nobile causa", ha dichiarato Gaspare nel ringraziare tutti i presenti, compresi i sindaci ed assessori attuali e della scorsa legislatura. "Il comune, i suoi colori, i simboli della storia e della tradizione sono stati e saranno sempre per me una seconda famiglia che ho cercato al massimo delle mie possibilità di onorare con senso di appartenenza e gratitudine", ha aggiunto Pierangeli. Per lui a ricordo di questa serata un "pacco" da scartare c’è stato: un quadro realizzato dalla Bottega Tifernate che riproduce il suo volto e che rimarrà fra i ricordi più cari.