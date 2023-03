"Utenti soddisfatti di Vus" Ma su pulizia, raccolta e strade si può migliorare

di Alessandro Orfei

L’indagine di Valle Umbra Servizi, commissionata a una società terza, sul grado di soddisfazione degli utenti per l’igiene urbana, promuove l’azienda multiutility che gestisce il servizio nei 22 comuni della valle umbra. L’indice di soddisfazione è dell’87,9 per cento, emerso da 800 interviste di utenti maggiorenni residenti nel territorio gestito da Vus. Il 37,5 per cento di questi fanno riferimento a Foligno, il 12 a Spoleto e tutto il resto agli altri comuni. Dai dati presentati dal direttore Marco Ranieri, dal consigliere d’amministrazione Emanuele Lancellotti e dal dirigente del settore Igiene Urbana, Danilo Vivarelli, accompagnati dal direttore di Auri, Giuseppe Rossi, non emergono criticità significative ma "aree di miglioramento", tra cui la frequenza e la pulizia nella raccolta, la pulizia e la cura delle strade e marciapiedi, la pulizia delle aree di deposito.

C’è anche chi non ritiene necessario nessun miglioramento: il 43,8 per cento. Quanto alla notorietà del servizio, degli intervistati c’è un 15 per cento che non conosce Vus, ma nell’oltre 80 per cento, ci si dice molto soddisfatti dell’operato dell’azienda. Il 91,4 per cento dichiara di differenziare, mentre c’è un 8,6 per cento che dichiara di non differenziare. Per la differenziata di organico umido, il 70,4 dice di non trovare difficoltà, mentre il 13 lamenta scarsa informazione. Sulla raccolta stradale l’aspetto più critico è forse quello della frequenza degli svuotamenti, che conquista un voto del 6,7 e viene individuato dai cittadini come la priorità. Sul porta a porta da attenzionare la puntualità degli svuotamenti, la frequenza e la pulizia delle aree di esposizione. Voto molto alto per i centri di raccolta: il 94,3 per cento esprime un giudizio tra il 6 e il 10. Ci sono buoni segnali sul fronte comunicazione: il 52,8 per cento degli intervistati si ritiene soddisfatto delle informazioni che riceve. Il dato che balza agli occhi è invece il 96,9 per cento di intervistati che non ha usato il sito di Vus negli ultimi sei mesi.

"Stiamo raggiungendo gli obiettivi di mandato prefissati", ha detto Lancellotti. La riorganizzazione sta andando avanti, i 48 dell’ultimo concorso per operatori ecologici e autisti sono quasi tutti in servizio e sono in arrivo anche nuovi mezzi. Sottolineato anche come l’indagine, relativa al secondo semestre 2022, sia stata effettuata tra gennaio e febbraio, quindi i giorni in cui il nuovo calendario stava andando in funzione. Sul fronte assunzioni, entro aprile entrerà in servizio anche l’ultima figura apicale prevista dai 25 nuovi innesti.