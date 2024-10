Utensili da lavoro nell’auto. Erano rubati, due denunce

NORCIA - Sorpresi in auto con quaranta utensili da lavoro presumibilmente rubati: denunciati due uomini per ricettazione in concorso. Durante la notte di giovedì, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, finalizzato anche alla prevenzione dei furti, i carabinieri della Compagnia di Norcia si sono imbattuti in un veicolo che, alla vista dei militari, ha compiuto una manovra per tentare di eludere un eventuale controllo. Questo ha insospettito gli operanti che poco dopo hanno bloccato l’autovettura e sottoposto a controllo i due occupanti, due uomini di origini campane, un 28enne e un 60enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il comportamento dei due è apparso molto sospetto e i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti sottoponendoli a perquisizione personale e veicolare. È emerso che a bordo della macchina erano presenti numerosi utensili edili da cantiere del valore di diverse migliaia di euro, dei quali i due uomini non sapevano giustificare la provenienza. Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, sono emersi indizi che hanno fatto ritenere che gli utensili e gli attrezzi da lavoro fossero oggetto di furto, per questo motivo si è proceduto a denunciare alla Procura di Spoleto i due uomini, presunti autori del reato di ricettazione in concorso. La refurtiva (circa 40 utensili da lavoro) è stata posta sotto sequestro per i successivi accertamenti.