Uso dei fondi:. Corte dei Conti interpellata

ORVIETO Scontro tra l’amministrazione comunale e la lista Proposta civica di Roberta Palazzetti (foto) sulla destinazione dei fondi derivanti dall’indennità di aggio ambientale. Palazzetti aveva proposto di destinare i fondi alla riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per le famiglie ma è stata bocciata dal centrodestra. "La maggioranza ha ammesso di utilizzare questi fondi, che ricordiamo essere più di 500mila euro, per finanziare i servizi mensa e scuolabus -dice Palazzetti-, sebbene siano servizi essenziali per le famiglie, è legittimo chiedersi: questa era davvero l’unica strada percorribile per finanziarli? E soprattutto, è corretto utilizzare fondi destinati alla tutela ambientale per coprire voci di bilancio che nulla hanno a che fare con l’ambiente? I fondi di aggio ambientale sono un compenso per l’impatto che il territorio subisce per il conferimento dei rifiuti nella discarica e non uno strumento politico. La legge prevede che tali fondi debbano essere reinvestiti “per agevolazioni tariffarie e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree“. La maggioranza ha invece scelto di impiegarli per finanziare servizi di welfare che non hanno alcun legame con la tutela ambientale. Questa scelta rischia di creare un pericoloso precedente: che ogni fondo, indipendentemente dalla sua origine e destinazione, possa essere ’dirottato’ per coprire altre voci di bilancio". Una questione controversa sulla quale dovrà ora pronunciarsi la Corte dei Conti. Un cittadino che già si sta battendo per la riapertura al pubblico e per la salvaguardia della chiesa di San Francesco, Roberto Selvaggini, ha infatti presentato un esposto alla magistratura contabile, sollecitando una verifica sulla legittimità dell’utilizzo dei fondi da parte della Giunta per interventi diversi rispetto alla tutela ambientale.