Urtano con l’auto i tavoli del bar. Scoppia la zuffa, fratelli feriti

Dalle parole ai pugni è stato un attimo. Un fattaccio che ha fatto parlare l’intera città per il luogo in cui è avvenuto - in pieno centro storico davanti a molti testimoni – e per la gratuita violenza scatenatasi per futili motivi. Una rissa insomma, scoppiata poco dopo le una di sabato notte in Piazza delle Erbe. All’origine un alterco tra due fratelli, età intorno ai 40 anni, avventori di un piccolo locale del centro molto frequentato, e un gruppetto di giovani a bordo di una automobile. Dalla ricostruzione derivata dalle testimonianze e dalle denunce, pare che l’automobile abbia sfiorato i tavoli all’aperto del locale, provocando la reazione dei due fratelli che, spaventati ed irritati avrebbero inveito contro l’automobilista. Da qui la reazione rabbiosa dei ragazzi in macchina, passata rapidamente dall’alterco alle mani nella vicinissima piazzetta delle Erbe. Ad avere la peggio i due fratelli, colpiti entrambe al volto e che hanno riportato lesioni l’uno al naso e l’altro alla mascella curate presso Pronto soccorso di Umbertide.

Sulla rissa, dopo la denuncia presentata dai due feriti, stanno indagando i Carabinieri i quali attraverso le telecamere di video sorveglianza della zona e le varie testimonianze stanno ricostruendo l’accaduto e cercando di identificare le persone a bordo dell’automobile.

Pa.Ip.