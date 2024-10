Allen, umbertidese in Florida: “La mia casa devastata dall’uragano”

Umbertide (Perugia), 13 ottobre 2024 – C’è anche un umbertidese tra coloro hanno avuto la propria casa devastata da Helene, l’uragano che ha messo letteralmente in ginocchio la Florida tra danni, morti e feriti, ed a cui si è aggiunto, una settimana dopo, anche l’uragano Milton, che ha colpito gli stessi luoghi. Si tratta di Allen Liberato, sangue per metà orgogliosamente italiano e l’altra americano, legatissimo a Umbertide, città natale della madre. Tutto è accaduto il 27 settembre quando Helene si è abbattuta su St. Petersburg, nella Tampa Bay, dove Allen viveva con la famiglia, inondandola, distruggendo la casa e portando via i ricordi di una vita.

“È stata una cosa surreale – racconta l’uomo – avevamo alcuni sacchi di sabbia davanti alle porte ma non hanno resistito. Quello che resta della casa sono soltanto la camera matrimoniale e un salotto, al secondo piano, ed un garage. Elettrodomestici, mobili, suppellettili, abiti, scarpe sono stati perduti o distrutti. Abbiamo dovuto assumere una impresa per ripulire i pavimenti, i muri e per disinfettare gli ambienti, ma solo dopo che io, mia moglie Tania e alcuni amici abbiamo lavorato per cinque giorni di fila, dalla mattina alla sera, per svuotare l’abitazione da tutto quello che c’era da buttare e salvare il salvabile, accumulandolo nelle camere al secondo piano. Tra le cose perse per sempre anche tanti oggetti, ricordi della mia infanzia passata ad Umbertide”. Ma non à finita: il 6 ottobre le autorità della Florida hanno dovuto evacuare St. Petersburg di fronte all’arrivo dell’uragano Milton, con il suo nuovo carico di acqua, morte e distruzione, costringendo Allen e la sua famiglia a trasferirsi (a Minneapolis, nel Minnesota, a 2.500 chilometri di distanza (trasferimento per fortuna gia programmato da tempo). “Milton ha colpito la nostra area – continua – ma dai vicini abbiamo saputo che non aveva subito ulteriori danni. Resta il fatto che l’abitazione dove abbiamo vissuto per 10 anni è irriconoscibile. Abbiamo un’assicurazione contro gli allagamenti che dovrebbe coprire anche l’arredamento bisognerà ricostruire la casa, cancellando un luogo di ricordi e affetti a noi cari”.

Allen Liberato si è trasferito in America con i genitori a 11 anni dopo aver risieduto anche ad Umbertide vive prima nel New Jersey e poi in Florida con la moglie Tania e i figli Giacomo e Luke e dove è “chief operating officer“ di un’azienda di marketing. Il 9 giugno 2023 ha raggiunto Umbertide per votare alle elezioni amministrative, dopo aver ricevuto, scontando una complessa trafila burocratica, la sospirata carta d’identità italiana e l’iscrizione alle liste elettorali del Comune di Umbertide.

Pa.Ip.