Universitari di design al Gran premio di Imola

PERUGIA – Università e motori vanno di pari passo. Un’esperienza unica ed esaltante per sei ragazzi ormai prossimi alla laurea in Design presso l’Università degli Studi di Perugia. Leone Fondacci, Alice Ricci Vitiani, Lisa Bizzarri, Adem Igli, Nicola Ferrazzo e Davide Lupini hanno infatti avuto l’opportunità di prendere parte sia alla progettazione che all’assemblaggio dei trofei che Stefano Zuech e Federico Fondacci di Bartoccini Premiazioni Perugia hanno fornito al Gran Premio di Imola. Un palcoscenico di grande prestigio e un’esperienza speciale per i ragazzi che, durante il week end del Gran Premio, hanno avuto la possibilità di visitare il paddock, assistere alle prove libere e incontrare i campioni e i principali protagonisti del circuito. Foto, selfie e immagini da rubare con gli occhi in un dietro le quinte che si porteranno dentro a lungo. Da parte di Bartoccini premiazioni un ringraziamento a Stefano Zuech per questa esperienza indimenticabile vissuta dai ragazzi, con l’augurio, in futuro, di poter realizzare ancora i sogni di studenti meritevoli e creativi, pronti ad impegnarsi con passione e dedizione.