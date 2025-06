Fiamme nella rimessa dell’azienda di mobili

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause dell’incendio che si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato nella zona rimessa di un’azienda che commercia mobili in località Cerbara. L’allarme è scattato alle 4.15 quando le fiamme si sono propagate in un’area annessa alla sede dell’impresa in via Vito Vincenti. Attimi di paura anche tra i residenti nella zona circostante che sono stati svegliati dal forte odore di fumo e hanno visto le fiamme avvolgere il materiale depositato nell’area rimessaggio. La struttura, costruita in acciaio, è situata nella parte retrostante il fabbricato dove ha sede l’industria. A Cerbara, a fronte delle segnalazioni, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero verso la struttura principale, che fortunatamente non è stata coinvolta dall’incendio. Sul posto hanno operato anche i carabinieri della compagnia tifernate che hanno effettuato i rilievi del caso, acquisito i primi elementi per accertare la natura del rogo e avviare le indagini. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, ma saranno gli esiti degli accertamenti a fornire maggiori dettagli sulle cause. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per mettere in sicurezza la zona incendiata e bonificare l’area. Anche nella giornata di ieri vigili del fuoco e tecnici sono tornati nella zona a verificare che non si fossero riaccesi piccoli inneschi. L’incendio ha causato danni ingenti a strutture e ai numerosi oggetti anche in legno che erano custoditi all’interno, ma per fortuna, data anche l’ora dell’episodio, nessuna persona è rimasta ferita.