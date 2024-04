Universitari a Bruxelles. A lezione di diritti e intelligenza artificiale

Gli studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, Law and Technogies, Informatica e Relazioni Internazionali e del Master in Data Protection, Cybersecurity e Digital Forensics dell’Università hanno partecipato numerosi a due incontri di studio nell’ambito del progetto per il Centro di eccellenza Jean Monnet Baldus, a Bruxelles. Tra i temi affrontati: la legislazione europea, con particolare riferimento alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale, la sicurezza dei dati, i diritti umani.