Università per Stranieri. Arriva un nuovo brand

Una Università non più solo per stranieri, ma per tutti, italiani e stranieri. Con l’obiettivo di dare ancora più specifica visibilità a questo comparto dell’offerta formativa e posizionarsi in maniera innovativa nel mercato delle offerte universitarie, Palazzo Gallenga ha lanciato il nuovo brand dei corsi di laurea, master e dottorati destinati a studenti italiani e internazionali. Il nuovo logo "Unistra Perugia" si affianca così a quello storico "Università per Stranieri di Perugia" che continuerà a rappresentare l’istituzione e i corsi di lingua e cultura italiana: entrambi però saranno caratterizzati dal nuovo payoff "Università italiana e internazionale" che prende il posto del precedente "Ambasciatrice dell’Italia nel mondo". Realizzato dall’agenzia multidisciplinare Brand Culturale, il nuovo marchio è il primo passo di una rinnovata strategia di comunicazione dell’Ateneo illustrata nella sala Goldoni di Palazzo Gallenga. "I corsi di laurea e laurea magistrale della nostra Università - ha affermato il rettore Valerio De Cesaris - ottengono valutazioni molto alte da parte degli iscritti e sono realmente internazionali, con circa il 60% di studenti italiani e il 40% di studenti di altre nazionalità". "Il nuovo brand rispecchia l’attuale immagine coordinata di Ateneo, conservando l’allure e l’importanza storica e valoriale del marchio preesistente", spiega Filippo Fettucciari, in rappresentanza di Brand Culturale, per poi aggiungere: "Un intervento delicato, perché mirato anche a salvaguardare il valore storico del marchio dell’Università per Stranieri di Perugia, nonché il valore del suo portato culturale nel mondo. Questo progetto vede l’agenzia impegnata anche nella gestione dei social media e della comunicazione nazionale, con la specifica finalità di incrementare la quota delle immatricolazioni, accresciutesi, di fatto, già nell’anno accademico corrente". Come inoltre annunciato, la strategia di comunicazione prevede in futuro una serie di campagne mirate, che metteranno in evidenza i punti di forza dei corsi di laurea e le prospettive di carriera che essi offrono.

Silvia Angelici