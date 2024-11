Università della Terza Età: "Piena sinergia con la realtà cittadina"

UMBERTIDE – Inaugurato il nuovo Anno Accademico dell’Università della Terza Età dal presidete Corrado Baldoni e da Gustavo Cuccini presidente onorario e dalla direttrice dei corsi Maria Grazia Scapicchi. Un anno che sarà ricco di proposte con un programma che spazia dalle scienze umane e tecnologiche alle lingue straniere, dai laboratori pratici alle attività dedicate al benessere psico-fisico. Non mancheranno conferenze tematiche, presentazioni di libri e progetti in collaborazione con il territorio, mirati a favorire lo sviluppo culturale e sociale della città. Durante l’inaugurazione sono stati ringraziati dal presidente Baldoni (in foto con Cuccini), oltre all’amministrazione comunale, i commercianti e gli artigiani di Umbertide,"che continuano a mostrare grande sensibilità verso i soci di UniTre, offrendo sconti a chi presenterà la tessera associativa. Un gesto che conferma il legame tra UniTre e il tessuto economico-sociale locale".