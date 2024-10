"Uniti nel nome di Francesco". Il riconoscimento di Assisi ai 5mila pellegrini siciliani

Una partecipazione calorosa quella della Sicilia, nonostante le bizze del tempo. Per le celebrazioni, a nome dell’Italia intera, alle celebrazioni di San Francesco patrono d’Italia. Oltre 5000 pellegrini sono giunti in Assisi per i momenti canonici della festa – Transito, accensione della lampada -, ma anche per iniziative culturali e gastronomiche. E’ stata anche assegnato il premio, alla diciottesima edizione, intitolato a Francesco Dattini che ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la sua malattia, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare. Riconoscimento riservato alle pro loco della regione che porta l’olio per la lampada votiva che arde sulla tomba di san Francesco e organizzato dalle Pro-Loco del comitato Unpli assisano (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Nocera Umbra, Spello, Valtopina) e dall’UNPLI Umbria. Il primo premio – un quadro ricamato realizzato dall’accademia Punto Assisi raffigurante una scena tratta dal ciclo pittorico di Giotto della Basilica di San Francesco in Assisi - è stato assegnato alla pro loco Gattopardo Belice del comune di Santa Margherita Belice che ha presentato il video "Memoria di un popolo - un popolo senza memoria è un popolo senza futuro" realizzato per festeggiare il venticinquesimo anniversario della sua fondazione. Seconda classificata, con speciale menzione, la Pro loco Adrano (provincia di Catania). Si sono aggiudicate, inoltre, la seconda posizione ex aequo le proposte arrivate dal Servizio Civile delle nove province della Sicilia.