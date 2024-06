"Unità tra Altotevere e Toscana". Giani rilancia servizi e infrastrutture

Una mostra che celebra Giacomo Matteotti a 100 anni dalla sua tragica morte per difendere la libertà è stata l’occasione a Città di Castello per rinsaldare i legami tra Altotevere e Valtiberina. "Attorno alla figura di Matteotti si è creata questa ulteriore occasione di scambi culturali e sociali con la vicina Umbra per rafforzare anche quel concetto concreto dell’Italia di mezzo che vede protagoniste più regioni nel remare dalla stessa parte. Oggi a Città di Castello abbiamo compiuto tutti insieme un altro passo in avanti", così ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, presente a Città di Castello.

"Le sinergie fra Umbria e Toscana su diversi ambiti e fronti comuni, pur nella distinzione geografica, vanno senza dubbio rafforzate in un’ottica di continua collaborazione che abbiamo potuto sperimentare già sul fronte della cultura, ma la vicinanza sarà importante anche per gli sviluppi attorno a servizi e infrastrutture", ha aggiunto Giani. "Dunque, regioni limitrofe e territori vicini dovranno proseguire su questo versante di collaborazione continua mettendo in atto, come per esempio abbiamo fatto con Sansepolcro ed altri comuni della vallata, progetti e protocolli di intesa trasversali e unitari per il bene delle nostre comunità", ha fatto eco il primo cittadino tifernate.

Ieri mattina a Città di Castello oltre al presidente della Toscana, l’onorevole Walter Verini, il sindaco Luca Secondi e Mario Tosti, docente dell’Università di Perugia sono intervenuti tra gli altri al convegno "Matteotti: un esempio per l’oggi", con relativa mostra allestita nell’atrio del palazzo comunale (iniziative promosse dal locale Partito Socialista guidato dal segretario Tommaso Massimilla). Nell’aula consiliare i vari rappresentanti istituzionali hanno partecipato al convegno promosso in occasione del centesimo anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti (che ricorreva il 10 giugno 1924), deputato socialista impegnato contro il fascismo, che pagò con la vita la sua battaglia in difesa della libertà. La mostra allestita nell’atrio del palazzo comunale è in collaborazione con la Fondazione Nazionale Giacomo Matteotti.

Al termine dell’incontro il sindaco Secondi ed il Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Bacchetta hanno consegnato al presidente della regione Toscana un volume sul cinquecentenario di Signorelli ed il piatto celebrativo dei 750 anni dell’istituzione della Baronia di Monte Ruperto, “exclave” del comune di Città di Castello, realizzato dalla Bottega dalla Cooperativa Ceramiche Noi.