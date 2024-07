Unione dei Comuni, Pasquali: "Noi sindaci siamo disponibili"

PASSIGNANO - "Poche ore dopo la richiesta che ho avanzato, come già fatto dal mio predecessore Burico, con felicità noto un primo risultato", così il neoeletto presidente dell’Unione dei Comuni Sandro Pasquali. "Siamo d’accordo su quanto espresso dalla Presidente Tesei, disponibili in prima persona insieme agli altri Sindaci ad essere commissari del nostro territorio, anche perché magari nessuno di noi sarà direttamente impegnato nei prossimi mesi con le scadenze amministrative regionali. Al tempo stesso con la convinzione di una narrazione positiva, che troverà riscontro negli organismi superiori, di un Trasimeno che ha bisogno della mano dell’uomo e di salvaguardare al tempo stesso la stagione turistica. Il principio è quello di agire insieme e rapidamente, evitando una battaglia politica su questo tema, pertanto trovo fuori luogo le dichiarazioni del consigliere regionale Mancini da cui mi sarei aspettato una chiamata di cortesia rispetto all’elezione di sabato e non un comunicato scritto a molta distanza dalle sponde lacustri".