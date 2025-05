Un’altra vittima a Pierantonio. Impatto tra una moto e la Jeep. Muore Marco Cecchetti, 54 anni

Ancora il sangue di un motociclista altotiberino sulle strade in questi giorni tragici. Dopo gli incidenti che sono costati la vita il Primo Maggio a Roberto Fiorucci e Mario Domingo Moscato, entrambi di Città di Castello, ieri, è morto nello scontro con un’autovettura Marco Cecchetti 54 anni, analista - programmatore originario di Monte Santa Maria Tiberina dove era tuttora residente.

Il sinistro è accaduto intorno alle 17 a pochi chilometri da Pierantonio, all’altezza di un incrocio tra la vecchia Tiberina 3 bis ed una strada secondaria che conduce a Colle del Sole. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i Carabinieri di Umbertide, un’ambulanza del 118 ed i Vigili del Fuoco di Città di Castello, supportati dall’elisoccorso Nibbio, il quale purtroppo, dopo essere atterrato in un campo, è ripartito vuoto. L’uomo infatti è deceduto sul posto ed a nulla sono valsi i disperati tentativi dei medici di strapparlo alla morte.

Secondo i primi rilievi degli inquirenti e stanti anche alcune testimonianze raccolte sul posto – ma le circostanze sono ovviamente ancora oggetto di indagine – il sinistro, verificatosi in un tratto rettilineo, sarebbe avvenuto mentre la moto era in fase di sorpasso. Superata una prima automobile il Cecchetti avrebbe poi impattato con un fuoristrada Mitsubishi Pajero che stava svoltando a sinistra, urtandolo sulla parte anteriore, sempre sinistra.

Un impatto violento, inevitabile, che ha spinto la moto - una Kawasaki Ninja 600 – fuori della carreggiata e quindi in un campo di erba alta. Ulteriori e definitivi accertamenti della dinamica dell’incidente sono in atto da parte dei carabinieri della stazione di Umbertide, che hanno effettuato i rilievi.

A rendere più straziante lo scenario l’arrivo della moglie, disperata e sotto choc, di cui si sono immediatamente presi cura il personale medico e i carabinieri. Il corpo della vittima è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale di Perugia, a disposizione del pubblico ministero titolare delle indagini Massimo Casucci al quale toccherà tirare le fila delle indagini e che, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il traffico lungo la statale è rimasto bloccato per almeno un paio d’ore, regolato dalla Polizia locale umbertidese. Marco Cecchetti era un motociclista appassionato come testimonia la sua pagina Facebook dove spiccano le sue moto sportive, tutte nere, colore che prediligeva: una Suzuki e la sua amata Kawasaki Ninja.

Pa.Ip.