Un’altra anziana nel mirino Tenta la truffa ma i vicini lo bloccano nel palazzo

Cerca di truffare un’anziana, ultraottantenne, ma viene fermato dai vicini di casa e arrestato dai carabinieri. E’ un napoletano di 24 anni, accusato di tentata truffa in concorso. L’ennesima truffa del “falso incidente“ questa volta è stata sventata grazie ai vicini di casa della vittima. La signora, ultraottantenne, ha ricevuto la telefonata di un falso carabiniere che la informava che il figlio era stato responsabile di un incidente stradale e per questo era stato arrestato. Tutto falso ovviamente. Come il fatto che per farlo uscire dal carcere servisse una somma di denaro, da consegnare a un avvocato che si sarebbe presentato dopo poco. La signora, spaventata, ha risposto di disporre di 400 euro e così il truffatore le ha chiesto anche gli estremi del conto corrente e della carta bancomat. Poco dopo, come annunciato, si è presentato il finto avvocato, il napoletano arrestato. Decisivo l’intervento di una vicina di casa dell’anziana, che ha ascoltato le richieste del fasullo avvocato e ha deciso di smascherarlo, uscendo sul pianerottolo e affrontandolo ad alta voce. A quel punto il truffatore ha cercato la fuga ma è stato bloccato nella palazzina dagli altri condomini. Nel frattempo erano stati chiamati i veri carabinieri, che lo hanno arrestato. Dopo la convalida dell’arresto per lui è scattato l’obbligo di dimora a Napoli. Ora è caccia ai complici.

Le truffe agli anziani imperversano da tempo in tutta la provincia: un fenomeno che sta provocando altissimo allarme sociale.

Ste.Cin.