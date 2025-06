L’Oasi per la Biodiversità. Taglio del nastro e festa

Inaugurata l’Oasi per la Biodiversità realizzata nell’ambito del Progetto “BBU – Bastia Bee Urban“, promosso dal Comune con vari partner locali e finanziato da Fondazione Perugia attraverso il Bando “+Api – Oasi Fiorite per la Biodiversità 2025”. L’Oasi, situata nel cuore dell’area verde di Via Calabria, si configura come uno spazio rigenerato che fungerà da rifugio e nutrimento per le api e per tutti gli altri insetti impollinatori, offrendo allo stesso tempo un luogo di educazione, incontro e scoperta della natura per l’intera città, in uno spazio di circa 200mq ricco di infiorescenze e piante differenti per favorire la biodiversità in ambito urbano.

Il progetto che ha portato alla realizzazione dell’area è frutto del lavoro sinergico degli Uffici comunali con i tanti partner locali: cooperative, associazioni, realtà produttive e culturali, che hanno voluto dare il proprio contributo per la promozione della biodiversità, tra cui figurano la Cooperativa sociale Asad, il Monastero delle Monache Benedettine di Bastia Umbra, la Confcommercio, Riambientiamoci e il Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno.

Un prezioso contributo sul fronte educativo è stato offerto dal Reparto carabinieri per la Biodiversità d’Assisi e dalla Cooperativa Fare attraverso le attività didattiche curate dall’Apicoltore Achille D’Aloe che hanno permesso ai tanti bambini di conoscere più da vicino come si produce il miele, oltre a tante curiosità sugli insetti impollinatori. A rendere ancor più speciale la giornata, le attività organizzate dalla biblioteca comunale e dalla ludoteca “G. Rodari” che hanno proposto giochi, letture e attività educative.