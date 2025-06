Musica e giochi a Case Bruciate, arriva la prima festa di quartiere

PERUGIA - A Case Bruciate arriva la prima festa di quartiere. L’evento - promosso dall’associazione Vivi Case Bruciate – è in programma venerdì 13 dalle 17. "Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, stare insieme e far tornare a brillare il nostro quartiere – spiegano i promotori –. Un’edizione sperimentale, sì, ma con tanta voglia di creare qualcosa di bello, per tutti".

Il programma è ricco. Dalle 17:30 – 19:30, zona bar con aperitivo di quartiere a cura dei due bar storici: Perbacco (da Pietro) e Barrino (da Simona). Al parco, dalle 17, giochi e animazione per i bambini; mentre dalle 19:30 alle 22:00 cena con il The truck rosa: gusto, colore e sapore per tutti i palati. Il tutto accompagnato da musica dal vivo con Francesco&Lorenzo e a seguire Disco music con Riccardo DJ. E ancora ci sarà la lotteria “Indovina il peso e vinci il prosciutto”.

"Come Associazione - raccontano – abbiamo pensato di organizzare una festa d’estate per e con il quartiere con l’obiettivo di ricreare una comunità, di ritrovare lo spirito di socializzazione e di regalare un momento di allegria a tutti coloro che avranno piacere di unirsi e partecipare. È un’occasione importante per tutto il quartiere".