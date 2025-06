PrometeOrvieto incontra la dirigente

"Un’occasione utilissima per fare un punto sulla situazione della sanità nel territorio orvietano e le sue criticità in termini di servizi ed impatti economici". Così l’associazione PrometeOrvieto commenta l’incontro avuto nei giorni scorsi con la sirettrice regionale di Salute e delfare, Daniela Donetti. "Valore della produzione, attrattività, non coerenza tra servizi e bisogni del territorio dell’ospedale Santa Maria della Stella, liste di attesa, altissima percentuale di ricorso al privato, rinuncia alle cure da parte dei cittadini più fragili: abbiamo potuto riscontrare nella direttrice una conoscenza molto approfondita della situazione orvietana – sottolineano dall’associazione –, una concreta volontà di intervenire e un piano realistico di intervento". "Ci è stato confermato il ruolo strategico dell’ospedale di Orvieto, che si vuole mantenere e potenziare, insieme ad un investimento progressivo sulla medicina territoriale, vero nodo del cambiamento nei prossimi anni. La direttrice – prosegue PrometeOrvieto – ha illustrato l’esistenza di un piano operativo regionale che prevede interventi concreti, percorsi di formazione e coinvolgimento del personale, funzionali all’implementazione dalla riforma. Abbiamo chiesto di esaminare la possibilità di istituire un hospice a Orvieto. Abbiamo fatto presente che continueremo a vigilare, con spirito costruttivo, che tali piani vengano realizzati. Ovvio che cominceremo a considerarci soddisfatti soltanto allora".