Una voragine nella scuola. Paura in Borgo XX Giugno

Una voragine nel cortile della scuola in Borgo XX Giugno. Un cedimento strutturale del terreno che si è verificato ieri mattina e che sta destando notevole preoccupazione sia tra gli insegnanti che tra i genitori dei bambini che frequentano la Scuola d’Infanzia e la Primaria del quartiere. A raccontarlo meglio di ogni parola sono le foto scattate all’interno del cortile, che viene utilizzato da circa 400 bambini per attività ludiche, per il doposcuola o quando la stagione e il meteo lo consentono, per la ricreazione. Ieri mattina però la brutta scoperta: il lastricato, evidentemente sotto i colpi del maltempo di questi giorni, ha ceduto e ha evidenziato il ‘vuoto’ sottostante il terreno.

Un ‘vuoto’ che lascia ancora più perplessi e preoccupati i docenti e le famiglie, dato che quello – tra le altre cose – è il piazzale che dovrebbe venire utilizzato dagli alunni e dal personale della scuola in caso di calamità naturali. Del fatto sono stati interessati sia i vigili del fuoco, sia l’ufficio di Edilizia scolastica del Comune. E proprio mamme e papà, con maestre e bidelli chiedono interventi di riparazione immediate e soprattutto verifiche sulla stabilità di quel lastricato. E problemi, anche questi legati al maltempo, ci sono stati ieri mattina nel sottopasso del Santa Giuliana, in via Orsini. Secondo quanto ha riferito la polizia municipale, infatti, si sono verificati dei distaccamenti di intonaco: per questo è stato chiesto l’intervento della squadra del Cantiere comunale, che ha rimosso i detriti, effettuato verifiche, al termine della quali la strada è stata regolarmente riaperta.

Michele Nucci