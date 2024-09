“Una vita a tutto gas“. A Ponte Pattoli il libro su Peppino Consalvi

Nell’ambito del Festival della narrazione oggi alle 18 alla Casina Pontepattolissima di Ponte Pattoli viene presentato il libro “Peppino Consalvi. Una vita a tutto gas“ di Sandro Allegrini. Ne parlano con il campione l’autore e Mauro Pispola in un incontro arricchito dall’esposizione di moto e foto storiche. Il libro ripercorre l’ascesa di Consalvi nel mondo del motociclismo, in una carriera punteggiata da successi, seguita da un’attività come imprenditore, nel campo dell’impiantistica elettrica.