Una vetrina sugli sposi. Tutto per la cerimonia . Sfilate, stand e show

Inizia il conto alla rovescia per “Gherlinda Wedding“, che aprirà il sipario sul mondo dei matrimoni dal 22 al 24 novembre al Centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. Una vetrina spalancata su tutto quanto contribuisce a creare la magia del gionro nuziale. Dunque stand, sfilate e tante idee per gli sposi. Si spazia dagli abiti ai viaggi di nozze, ai regali, alla regia della cerimonia, che ormai assomiglia sempre più ad un evento. La manifestazione è alla XII edizione ed offre opportunità di crescita per le aziende che partecipano.