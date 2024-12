Una trasmissione radio dedicata ai diritti delle persone disabili

TERNI "Il 3 dicembre rappresenta una giornata importante per celebrare i diritti, che non solo devono essere riconosciuti, ma anche praticati. È fondamentale conoscere le vite delle persone a cui garantiamo questi diritti, comprendendo le loro esigenze, aspettative e desideri. Per questo motivo, il Comune organizza un appuntamento una iniziativa radiofonica che permetterà alle persone con disabilità di condividere le proprie testimonianze", così l’assessora al welfare Viviana Altamura. "Questo spazio - spiega – sarà dedicato a far conoscere alla comunità ternana e alle istituzioni le difficoltà quotidiane che affrontano, ma anche i loro sogni e obiettivi da perseguire entro il 2025. Si può telefonare a Radio Galileo, allo 0744 402501, dalle 10 alle 11". "Questa iniziativa - precisa l’amministrazione – si ispira alle indicazioni del decreto legislativo 62/2024, in particolare all’articolo 18, che fa riferimento al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Sarà un percorso innovativo e impegnativo per le persone con disabilità, le loro famiglie e i servizi pubblici".