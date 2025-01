Una targa sul sentiero ora ricorda padre Luca

PIETRALUNGA – Il Comune pietralunghese ricorda padre Luca Trivellato, il frate cappuccino morto nell’agosto dello scorso anno a soli 57 anni durante un pellegrinaggio la Via di Francesco. Lo ha fatto con un piccolo monumento collocato alla Madonnuccia, proprio nel punto in cui il religioso venne colpito da un infarto. Alla benedizione della targa in memoria del frate veneto hanno preso parte il vescovo diocesano Luciano Paolucci Bedini, i rappresentanti della curia generale dell’Ordine dei frati minori, i confratelli di fra Luca e don Francesco Cosa, parroco di Pietralunga. Non è mancato l’abbraccio anche di circa 30 persone provenienti dal Veneto, tra amici e fedeli, che hanno voluto trasmettere ancora una volta la loro vicinanza e il proprio affetto ai familiari di fra Luca, presenti anche loro a Pietralunga. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Francesco Rizzuti insieme alla giunta comunale. "Un sentito ringraziamento – dice l’amministrazione comunale di Pietralunga – va alla famiglia di padre Luca, agli amici, ai volontari e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della targa commemorativa".