Una ’Scuola di cinema’ tutta dedicata ai bambini

BASTIA UMBRA – Al via ’Junior’, la prima scuola di cinema per bambini in Italia: permetterà ai bambini dai 6 a 11 anni di scoprire il mondo del cinema e dell’audiovisivo attraverso lezioni creative e coinvolgenti dedicate alla recitazione, alle immagini e all’arte, ma anche all’innovazione sociale, alla costruzione di comunità, all’educazione civica e alla scoperta di se stessi e dei propri talenti. "La scuola intende stimolare la creatività e la socialità dei bambini, offrendo loro la possibilità di esprimere i propri pensieri e desideri, sviluppando il pensiero critico e divergente – sottolineano gli organizzatori -. I valori su cui si fonda la scuola sono quelli della partecipazione attiva, dell’accoglienza e dell’integrazione, dell’impegno sociale, della gentilezza e della solidarietà, attraverso i quali costruire la comunità del futuro". Tra i docenti ci saranno, ancora una volta, Rodolfo Mantovani, Mario Mele, Roberto Costantini, Rosa Mariotti, Mariarita Parisi e molti altri esperti nel campo cinematografico che formeranno i giovanissimi allievi anche tramite la nuova formula delle masterclass intensive. L’iniziativa si colloca nell’ambito del nuovo anno accademico di Esperia Cinema Studio (ECS), di Tessere di Comunità - Pratiche collettive di rigenerazione umana, progetto ideato dalla cooperativa sociale FARE, dal Comune di Bastia Umbra, dall’Oratorio Anspi Centro San Michele e supportato dalla Fondazione Perugia. Inoltre dopo il successo del primo anno, riprenderanno anche i corsi per adulti di Esperia Cinema Studio. Si conferma la partenza del secondo anno del ciclo formativo, per approfondire e mettere in pratica le competenze.