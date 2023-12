Una Natività tutta di ghiaccio a Massa Martana. Tornano le meraviglie dei “Presepi d’Italia“

Sembra di cristallo, brilla come se fosse illuminato da mille luci e viene conservato a meno 17 gradi. Eccolo, lo strepitoso “Presepe di ghiaccio“ (nella foto) che rappresenta l’attrazione principale, la più spettacolare e coinvolgente, della ventesima edizione di “Presepi d’Italia” , la Mostra Nazionale del Presepe Artistico di Massa Martana: un evento che si è affermato a livello nazionale, tanto da essere annoverato fra le tre mostre presepiali più importanti d’Italia, che torna dal 24 dicembre al 7 gennaio con oltre 130 Natività, tra presepi e raffinate opere d’arte, allestite in 15 locali all’interno delle mura medievali del borgo.

Forte è l’attesa per il tradizionale “Presepe di ghiaccio“: è grande 13 metri quadri, per scolpirlo sono stati necessari 30 quintali di ghiaccio e si ispira all’affresco che Giotto dipinse ad Assisi per ricordare il presepe fatto da San Francesco 800 anni fa. Ma è tutta Massa Martana che diventa il regno incontrastato delle Natività: la rassegna presenta infatti presepi classici, tradizionali, monumentali o con statue a grandezza naturale, realizzati da alcuni dei più bravi presepisti italiani e soprattutto tante opere d’arte sulla Natività, create da grandi scultori e ceramisti, selezionati con criteri molto rigorosi. "L’arte è il valore aggiunto di “Presepi d’Italia”, è così che si è differenziata dalle altre mostre nazionali" dice con orgoglio il direttore artistico della rassegna, Ennio Passero. Tra le novità dell’edizione 2023 ci sono il “presepe fatto con le ombre“, quello con gli “Angeli custodi dei portatori di handicap“e poi il “Presepe contemplativo“ e quello che trasforma i Magi in... Baronetti Inglesi. In tutto 120 espositori e i due terzi arrivano da fuori regione.

