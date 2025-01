Una mostra tutta dedicata all’acqua

Nella prima sala sono esposte alcune grandi Naturografie, a seguire la serie Thybris realizzata lungo il Tevere in vari punti tra Lazio e Umbria. A metà tra arte e scienza è stata inaugurata ieri in Pinacoteca un’interessante mostra dal titolo "Anatomie naturali", personale di Roberto Ghezzi, visitabile fino al prossimo 28 febbraio. Il progetto espositivo è promosso da Arpa Umbria in collaborazione con Imago galleria d’arte e museo Malakos (curatela di Chiara Lorenzetti e Anna Ricci). L’esposizione intende restituire una riflessione sulla fragilità della matrice acqua, delle sue componenti biologiche e naturali, attraverso il binario che va dalla rilettura dell’azione in chiave artistica di Ghezzi allo studio scientifico-biologico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. La mostra nasce nell’ambito del progetto "The Greenland Project-2022".