Una lunga giornata da... paura . Perugia festeggia Halloween

Un itinerario da... paura con giochi, spettacoli, divertimenti, perfino film e musica live all’insegna dei brividi e del terrore. Oggi a Perugia sono tante le occasioni per festeggiare in allegria Halloween, festa entrata nell’immaginario collettivo e nelle abitudini dei più giovani. Si parte dalla Città della Domenica che oggi e per l’intero fine settimana diventa l’Halloween Park con Adventure game, spettacoli e racconti dell’orrore, truccabimbi, parata in maschera, laboratori e selfie terror zone, mentre per gli adulti, c’è Hallowine, degustazioni di vini. I bambini dai 3 ai 10 anni mascherati dalla testa ai piedi potranno accedere gratuitamente, per gli adulti, ci sarà uno sconto.

Festa anche ai Baracconi a Pian di Massiano con dolcetti a tema horror da assaggiare tra le giostro mentre Il Quasar Village di Corciano accoglie grandi e piccini per la festa più mostruosa dell’anno, dalle 16. Nella galleria della struttura ci sarà infatti il Quasar Halloween Village per vivere un pomeriggio in allegria, tra scherzi, giochi, sorrisi e spaventi: in programma il laboratorio creativo ‘Fuori di zucca’ per decorare la propria zucca da portare a casa come ricordo, un mostruoso Truccabimbi e il divertente Halloween Memory Game per sfidarsi tra amici.

Sul versante culturale c’è la proposta del Grand Tour Perugia che oggi alle 17 propone “Streghe, fantasmi e altri misteri“, visita guidata alla storia della stregoneria a Perugia nell’arco dei secoli, a partire dal Medioevo. Tra i luoghi anche il Tribunale dell’Inquisizione e Campo Battaglia dove le streghe furono bruciate al rogo (info e prenotazioni al 371 3116801).

Musica di Halloween in tutti i locali perugini. Tra questo all’Urban Club c’è GrezZoo, un dj set imprevedibile con il meglio del peggio, mentre l’Afterlife Club a Ponte San Giovanni festeggia “Halloween anno 2000“.

Per il cinema il PostModernissimo ripropone la rassegna “Bruttomale XIV“ con la visione di due b-movie imperdibili e un grande classico: il cult di Brian de Palma, “Carrie - Lo sguardo di Satana“, l’horror fantascientifico “Il colore venuto dallo spazio“ e “Cieco, sordo, muto“, il nuovo lavoro di Lorenzo Lepori che sarà al PostMod per parlare del film al pubblico. A seguire, la live di Fuzzo Raimi.

S.C.