Una grande stagione per il Teatro Luca Ronconi . Flavio Insinna “l’eugubino“ tra classici e danza

Con otto spettacoli, tra grandi classici, danza contemporanea e beniamini del pubblico, è ai nastri di partenza la stagione 24-25 del Teatro Comunale Luca Ronconi di Gubbio, organizzata dallo Stabile dell’Umbria e dal Comune. "Non solo un cartellone di spettacoli, ma soprattutto l’espressione del sentire della comunità e della sua cultura" ha detto il sindaco Vittorio Fiorucci mentre il direttore del Tsu Nino Marino ha ricordato che "il Teatro Ronconi rappresenta per lo Stabile la genesi un’importante storia produttiva: è stato proprio il maestro Ronconi a realizzare a Gubbio lo spettacolo che ha segnato l’identità artistica del Tsu, oggi arrivato alla 150° produzione".

La stagione, ricca e variegata, si inaugura sabato 16 novembre con Matthias Martelli in scena con il suo nuovo spettacolo “Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi“, seguito il 13 dicembre dai fermenti contemporanei della giovane compagnia Collettivo Controcanto con “Sempre domenica“ Il 25 gennaio c’è “Il grande vuoto“, spettacolo visionario tra teatro e video che riflette sulla vecchiaia in rapporto con il vuoto e il senso della memoria, scritto e diretto da Fabiana Iacozzilli. Il 2 febbraio debutta in anteprima a Gubbio la nuova commedia di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti, “Strappo alla regola“, grande attesa il 13 febbraio per lo spettacolo “Gente di facili costumi“ scritto e interpretato da Nino Manfredi. Nei panni del protagonista c’è Flavio Insinna (nella foto) "per il quale – dice il sindaco – la nostra città è stata per anni una seconda casa"- Con lui Giulia Fiume. E ancora, il 2 marzo Giorgio Marchesi è regista e interprete de “Il fu Mattia Pascal“ di Pirandello, in una versione divertita e ironica, il 16 marzo spazio alla danza con “Ballade“ di MM Contemporary Dance Company, gran finale l’8 aprile con l’attore e drammaturgo Mario Perrotta e il suo premiato spettacolo “Dei Figli“.