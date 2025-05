"Una grande edizione 2026". Salta il 2025

TERNI Salta l’edizione 2025 di Umbria Jazz a Terni ma ne viene annunciata una di spessore "internazionale" per il 2026. E non sarà più in settembre ma in primavera. Lo aveva annunciato in mattinata in Consiglio comunale il sindaco Stefano Bandecchi e lo conferma nel pomeriggio l’assessore al turismo, Alessandra Salinetti, dopo un incontro con i vertici di UJ. "Si è tenuto, a Palazzo Spada, un incontro molto positivo con il presidente di Umbria Jazz Stefano Mazzoni e con direttore artistico Carlo Pagnotta (foto) – afferma Salinetti – Abbiamo riferito ai massimi responsabili di Umbria Jazz le indicazioni del sindaco Stefano Bandecchi e le risultanze del dibattito del Consiglio comunale. Abbiamo chiesto di valutare insieme la possibilità di fare una grande edizione nel 2026, magari con una connotazione identitaria e una calendarizzazione da ripetersi negli anni. Questo perché per il 2025 i tempi a disposizione sono veramente ridotti e non sufficienti per inserirsi in un circuito internazionale quale il marchio Umbria Jazz e Terni meritano. Abbiamo condiviso che a Terni spetti un appuntamento internazionale, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo". "Abbiamo anche deciso di valutare la possibilità di convogliare le risorse del 2025 sul 2026, perché per una grande manifestazione occorre un piano economico superiore alle possibilità di quest’anno – continua Salinetti –. Siamo convinti che il clima produttivo di questo pomeriggio possa dare ottimi risultati". Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un atto d’indirizzo presentato dal centrodestra, finalizzato a "ricostruire i rapporti con Umbria Jazz per un’edizione ternana della rassegna".