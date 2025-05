Lions Club, bilancio positivo. Un mese ricco di iniziative

GUBBIO - Si è concluso un intenso mese di aprile anche per il Lions Club Gubbio, che si è impegnato in molteplici attività. Il 6 aprile il sodalizio eugubino ha collaborato con i club di Città di Castello, Umbertide e Montone per la mostra con opere d’arte “Artisti della solidarietà umbra“ il cui ricavato è stato donato all’associazione “In&Aut“ che a Castello si occupa di spettro autistico. Il 13 aprile, invece, per festeggiare l’annuale Lions Day, il club ha dedicato la giornata allo screening per il diabete con la collaborazione delle locali associazioni Ade e Gubbio Soccorso, che hanno messo a disposizione materiale di consumo e ambulanza favorendo l’accoglienza di 130 cittadini che hanno partecipato all’iniziativa. Dieci giorni dopo, il 23 aprile, è stata inaugurata l’area verde “Madonna dei Perugini“ in accordo con l’amministrazione comunale di Gubbio (nella foto). Il Lions Club eugubino ha piantumato 28 delle 40 piccole querce totali che andranno a formare un parco fruibile dalla cittadinanza in una zona dedicata al social housing. L’ultima attività in ordine cronologico è stata quella del 27 aprile scorso, “Sulla strada della solidarietà“, consueto appuntamento che vede unirsi vari Lions Club del perugino (Gubbio, Città di Castello, Umbertide, Montone, Assisi, Foligno, Gualdo Tadino, Spoleto) allo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Lions Lcif, strumento prezioso per l’attuazione di progetti importanti.