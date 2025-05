Il traffico a Balanzano: "Servono provvedimenti"

Il consigliere comunale del Pd, Federico Balducci, ha presentato una proposta su "iniziative per migliorare la sicurezza del traffico veicolare e dei pedoni, la fruibilità e la vivibilità a Balanzano". L’atto punta l’attenzione sul quartiere che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di costruzione di edifici ed uso abitativo e commerciale, "determinando un aumento della popolazione residente ma soprattutto dei volumi di traffico veicolare che lo percorrono ogni giorno".

L’atto chiede all’Amministrazione di porre in essere, rispetto alla situazione del quartiere di Balanzano, "ogni utile iniziativa per promuovere forme di mobilità sostenibile, alternativa a quella veicolare; mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, primi tra tutti quelli in prossimità della Scuola dell’Infanzia e della ex Scuola elementare. Installare punti di illuminazione pubblica stradale in tutte le strade e le vie dell’abitato che al momento ne siano sprovviste ed infine, anche in vista dei prossimi lavori di raddoppio delle rampe di accesso alla E45, in località Ponte San Giovanni, di valutare, in sede di Conferenza di Servizi, l’impatto di questa opera sul quartiere, coinvolto da vicino nei suddetti lavori di realizzazione delle rampe".