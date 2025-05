Terrazza del Mercato Coperto “The Chocolate Bar“ apre a giugno. Scatta la ricerca del personale

E’ il primo e dolce atto concreto della “Città del Cioccolato“, il grande e innovativo museo esperienziale sul cacao e sul cioccolato che sta nascendo all’ex Mercato Coperto. Proprio sulla Terrazza della struttura di piazza Matteotti verrà infatti inaugurato a giugno uno dei progetti più attesi della stagione: “The Chocolate Bar“, un nuovo locale con vista spettacolare sui quartieri più suggestivi della città e verso Assisi.

Si tratta del taglio del nastro ufficiale dopo due aperture temporanee, l’estate scorsa come “Terrazza Swing” durante Umbria Jazz e, subito dopo, come “Terrazza Green”, entrambe capaci di richiamare migliaia di cittadini e turisti. I lavori di allestimento di “The Chocolate Bar“, direttamente connesso con la Città del Cioccolato, sono già completati grazie al contributo di artigiani, tecnici e designer con protagoniste due aziende umbre (Isa ed Emu) e tutto – dagli arredi all’offerta gastronomica – è pensato per offrire un’esperienza coinvolgente, da vivere nel segno dell’eccellenza e della passione per il cioccolato e non solo.

In vista dell’inaugurazione di giugno, si apre la selezione per l’inserimento di personale qualificato e motivato. “The Chocolate Bar“ verrà gestito da Gioform, società che già opera nell’acropoli con il brand Eurochocolate e che adesso è alla ricerca di "risorse umane entusiaste e appassionate, pronte a far parte di un team dinamico e professionale". Quanto all’identikit delle figure da inserire nell’organico in vista dell’apertura di giugno, "in particolare – dice Noemi Civitelli, responsabile delle risorse umane di Gioform – cerchiamo baristi/e, barman/barlady, pasticcere e aiuto pasticcere che abbiano già maturato un’esperienza in attività similari. Per i ruoli a diretto contatto con il pubblico è richiesta una buona conoscenza delle lingue, in particolare dell’inglese, oltre a un’esperienza pregressa e ottime doti relazionali".

L’azienda garantisce un contratto a tempo determinato e/o indeterminato con monte ore definito (32 o 40 ore settimanali su 5 giorni), due giorni liberi ogni settimana, compreso un intero weekend al mese, e concrete possibilità di crescita interna. "Il contesto sarà giovane, positivo e stimolante, con una forte attenzione alla qualità del servizio e all’esperienza del cliente". Tutti gli interessati possono inviare la candidatura attraverso il sito ufficiale di Eurochocolate, nella sezione “Lavora con noi”.

S.C.