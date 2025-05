Ceri, Giro d’Italia e Palio dei Balestrieri. Per Gubbio è un maggio tutto da vivere

Maggio è finalmente arrivato e la città è pronta a vivere un mese denso di appuntamenti. Tre, o quattro, le manifestazioni principali che Gubbio si appresta a ospitare: la Festa dei Ceri Grandi e Mezzani, la partenza della nona tappa del Giro d’Italia e il Palio della Balestra. Nonostante i cambiamenti di calendario, quelle ceraiole sono le occasioni più attese dal popolo eugubino: la prima si è già consumata nella scorsa domenica, la prima di maggio, con la discesa dei Ceri dalla Basilica di Sant’Ubaldo in cima al Monte Ingino fino alla sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli, dove ceri e barelle riposano in attesa del prossimo 15 maggio. L’euforia tipica delle festività dei Ceri si è avvertita da subito. Il centro storico e tutta la città che si abbellisce con i colori degli stendardi appesi alle finestre e con i “pennoni“ issati in vari punti del percorso, da piazza 40 Martiri alle “cappellucce“ del monte, passando quello iconico di Piazza Grande e tanti altri, sono sintomo e sinonimo di una città che si risveglia per vivere al meglio quello che è considerato dalla stragrande maggioranza degli eugubini il periodo più bello dell’anno. Anche con alcuni cambiamenti; su tutti quello di Piazza 40 Martiri, il cui cantiere ha anche modificato parzialmente il percorso della Corsa pomeridiana del 15 maggio: è la storia nel suo compiersi, che potrebbe però anche segnare un importante punto di svolta nella Festa, mutevole per sua natura nel corso degli anni. Non solo Ceri, però, perché per il 2025 maggio ha in serbo un’importante proposta per il mondo sportivo, visto che la nona tappa del Giro d’Italia di quest’anno collegherà Gubbio e Siena.

La partenza è prevista per la mattina del 18 maggio, ma già nei giorni precedenti l’organizzazione dell’evento ha previsto importanti attività come la Notte Rosa del giorno precedente la partenza. Con l’arrivo del Giro è stato spostato il Palio della Balestra tra Gubbio e Sansepolcro, la cui data quest’anno è stata invertita con quella dei Ceri Mezzani per questioni di ordine pubblico. Un importante evento folkloristico che viene rinnovato ogni anno dalle due Società Balestrieri; per quest’anno, il sodalizio eugubino presenterà anche i nuovi costumi storici realizzati dal prestigioso laboratorio Gelsi Costumi d’Arte.

Federico Minelli