"Una goccia per la vita" contro lo spreco dell’acqua

Il Rotary Club Perugia Trasimeno e Umbra Acque hanno organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, un incontro che ha coinvolto più di 100 bambini dell’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano e della Direzione didattica di Magione, per sensibilizzare i giovani studenti all’uso consapevole delle risorse idriche. All’iniziativa "Una goccia per la vita" hanno partecipato insegnanti, membri del Rotary e gli ingegneri di Umbra Acque Daniela Rizzello e Flavio Luciani, i quali hanno raccontato ai giovanissimi studenti quanto anche i piccoli gesti quotidiani sul risparmio dell’acqua possano aiutare la comunità a contenere lo spreco e rendere preziosa una risorsa che purtroppo con il tempo sta diventando sempre meno disponibile. "Ricordiamoci che ogni piccolo gesto conta, proteggiamo questo meraviglioso elemento che ci offre la natura" è stato ripetuto agli studenti.

All’incontro erano presenti il presidente del Rotary Perugia Trasimeno, Aurelio Forcignanò insieme ad Alessandra Granaroli ed Emilio Quartucci. Insieme a loro il dirigente scolastico del Bonfigli, Daniele Gambacorta e l’assessore all’Ambiente del Comune di Corciano, Giordana Tomassini mentre per la scuola di Magione c’erano la dirigente Paparelli e l’assessore all’Ambiente, Silvia Burzigotti.