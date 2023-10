"Una forchetta in meno?. Ci giudicano per quello che diciamo"

TERNI "Casa Vissani, come ha sempre fatto, continuerà a offrire ai propri clienti una ristorazione di grande livello, con prodotti di assoluta eccellenza, nonostante una forchetta in meno del Gambero rosso". Così lo chef Gianfranco Vissani commenta la nuova guida "Ristoranti d’Italia" presentata a Roma e che, per la prima volta, lo vede fuori dall’empireo. "Una forchetta in più o in meno a Casa Vissani non risolve il problema dell’onestà intellettuale che spesso difetta nel nostro mondo. Visto che, secondo noi, siamo molto più giudicati per quello che diciamo che per quello che realmente facciamo e offriamo come servizi al cliente", ha aggiunto, "evviva il sensazionalismo". "Detto questo - continua Vissani - ai colleghi che hanno ottenuto i punteggi migliori non posso che fare i miei complimenti. L’impegno e la passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro, dentro Casa Vissani, è immutato. L’amore con cui realizziamo i nostri piatti, per fortuna, ci viene riconosciuto quotidianamente dai clienti che arrivano nel nostro ristorante sulle sponde del lago di Corbara".