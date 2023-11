Una favola che combatte il disagio e favorisce l’inclusione

ORVIETO Una favola per riflettere su disagio e inclusione sociale. “Le avventure di Gonzo e Giorgino“ è la pubblicazione illustrata del racconto di Giuseppe Cantarini corredato dalle tavole a colori realizzate dagli ospiti del centro ’Il Girasole’ di Morrano che sarà presentata sabato alle 11 in sala comunale. Una storia che parte da lontano e che negli anni, rinnovandosi nel tempo, ha percorso varie strade, fino ad arrivare al Centro socio-riabilitativo e diurno che si occupa della riabilitazione di soggetti con disturbi del neurosviluppo, in particolare con disturbi dello spettro autistico.Il racconto di Giuseppe Cantarini, psichiatra e direttore sanitario del Centro, è infatti servito da spunto per riproporre la storia, a scopo terapeutico, tramite lo strumento del Kamishibai, traducibile come “spettacolo teatrale di carta“, forma di narrazione giapponese.