Una discarica a cielo aperto. Materiali edili e pneumatici

TREVI Maxidiscarica a cielo aperto. Un gigantesco ammasso di inerti di materiale edile, pneumatici, accessori da bagno, rifiuti vari dispersi forse di notte lungo via delle Vigne, in località Colle Basso della frazione di Bovara. Materiale, come detto di vario tipo, scaricato lungo la cunetta della strada in un tratto di un centinaio di metri. Un degrado di vaste proporzioni, che ha indispettito gli abitanti della zona che hanno lanciato l’allarme. "Un gesto da condannare – sostiene un gruppo di cittadini -. Materiale edile di cui qualcuno, invece di portarlo a smaltimento, ha preferito disfarsi in maniera abusiva . Il materiale abbandonato necessita ora di essere rimosso in tempi molto brevi per eliminare il degrado". Preoccupazioni legittime quelle dei residenti in considerazione del fatto che gli ignoti che hanno depositato di tutto e di più, forse nella notte tra venerdì e sabato scorsi, approfittando del rumore del forte vento per scaricare con un grosso furgone o un camion una notevole quantità di vecchi pneumatici. "Ci rivolgiamo anche all’amministrazione comunale perché appare impossibile che qualcuno transitando su quella strada – aggiungono i cittadini - non abbia provveduto a denunciare il fattaccio. Servirà, se necessario, bonificare la striscia di strada interessata dal deposito del materiale inerte, per eliminare l’evidente degrado ambientale".

C.Lu.