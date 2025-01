Una città a dimensione di ciclista. Il Comune punta tutto sulle bici

La città è pronta a promuovere l’utilizzo della bicicletta. Con un progetto da oltre 100mila euro il Comune partecipa al bando “Bici in comune“ promosso dal Ministro dello sport, con il supporto del dipartimento per lo sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’associazione nazionale dei comuni italiani (AnciI). Il progetto proposto da Spoleto avrà una durata di 24 mesi e coinvolgerà anche i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Campello sul Clitunno. Diversi gli obiettivi da perseguire a partire da quello di "incentivare la mobilità ciclabile che può essere raggiunto attraverso il posizionamento di rastrelliere porta biciclette in punti chiave della città, come ad esempio in prossimità di complessi scolastici ed impianti sportivi, incentivando così il loro utilizzo come mezzo di trasporto tra i più giovani".

Il progetto inoltre prevederà l’installazione di almeno una colonnina di ricarica elettrica con due prese a gettone e due portabiciclette, posizionata in corrispondenza di uno dei punti nevralgici della città. In corrispondenza della colonnina di ricarica, verrà installata anche una colonnina di riparazione, fornita di tutto il kit necessario per il "primo soccorso". Verrà allestito una sorta di terminal in uno dei locali messi a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato in accordo con l’amministrazione comunale, nei pressi della stazione ferroviaria di Spoleto. Il locale verrà dotato di 20 stalli per le biciclette e di armadietti chiusi per permettere ai fruitori di lasciare eventuali bagagli.

Sul fronte della promozione del territorio e dell’uso della bicicletta verranno organizzati quattro eventi. Il primo è l’ormai storica "La Spoleto Norcia in mtb" che prevede anche il press tour e la promozione del territorio con il coinvolgimento dei comuni di Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Il secondo invece interessa la ciclabile Spoleto-Assisi con una pedalata per tutti tra paesaggi e borghi della "piana" spoletina un bike tour inclusivo, con il coinvolgimento del comune di Campello sul Clitunno. Per completare l’attività di diffusione della bici è prevista l’attività di educazione stradale con il coinvolgimento delle scuole ed un quarto evento "alla scoperta di Spoleto in bici" finalizzato alla conoscenza al rispetto e alla valorizzazione del territorio.

Il costo complessivo del progetto è di 101mila euro di cui 80mila di contributo ministeriale e 21mila cofinanziati dal Comune di Spoleto.