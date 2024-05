Un vero aiuto agli studenti. La via giusta per ottenere le borse di studio regionali

Dalle 12 di ieri e fino alle 12 del 10 giugno, collegandosi alla piattaforma Https://puntozero.elixforms.it, sarà possibile presentare le domanda per ottenere le borse di studio per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in Umbria: a farlo sapere l’Assessorato all’Istruzione della Regione Umbria, informando che le borse sono finanziate con 5 milioni 820 mila euro provenienti dal Pr Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) 2021-2027. L’entità delle borse di studio è pari a 150 euro, per gli studenti delle scuole primarie, a 250 euro per quelli delle scuole secondarie di primo grado e a 400 euro per quelli delle scuole secondarie di II grado. Beneficiari saranno gli studenti il cui nucleo familiare attesti un ISEE, anche corrente, valido e regolare fino ad un importo di 25 mila euro e che abbiano una frequenza, dall’inizio dell’anno scolastico al 29 febbraio 2024, di almeno il 50 per cento dell’attività didattica complessiva (in presenza o a distanza) prevista dal calendario scolastico 2023/2024. Potranno presentare domanda gli studenti maggiorenni o, nel caso di minori, chi ne esercita la potestà genitoriale. Nel corso della compilazione online della domanda e sino all’invio definitivo i dati potranno essere visualizzati e modificati.

Una volta inviata la domanda non sarà più possibile modificare l’istanza né presentare altre domande da parte del richiedente. Non potrà, altresì, essere inviata da altro soggetto una nuova domanda per una/o studentessa/studente per cui è già stata presentata l’istanza. La validità della presentazione della domanda richiede che la stessa sia corredata di una marca da bollo del valore di 16,00 euro.

L’acquisto potrà avvenire online, direttamente tramite il portale di presentazione della domanda. Oppure presso qualsiasi rivenditore autorizzato. In questo caso il numero seriale e la data di acquisto devono essere riportati nella specifica sezione della piattaforma informatica dedicata alla domanda di partecipazione. Info: -dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Contatti telefonici: Sede di Perugia: 075.5681280 - Sede di Terni: 0744.806070 E-mail: [email protected]