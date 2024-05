Un trio delle meraviglie per gli Amici della Musica . Abrigo, Dahler & Marosi alla Sala dei Notari

Si avvia a conclusione la stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Stasera alle 20.30, alla Sala dei Notari c’è il penultimo concerto del cartellone, con un trio d’eccezione formato da Irene Abrigo al violino, Jurg Dahler alla viola e Joël Marosi al violoncello. I tre musicisti eseguiranno Quattro Sonate di Domenico Scarlatti (le Sonate K. 27, K. 247, K. 87 e K. 1) nella trascrizione di Jurg Dahler, lo “String Trio“ di Daniel Schnyder e il “Trio in do minore op. 9 n. 3“ di Ludwig van Beethoven.

Quanto al curriculum dei Trio atteso alla Sala dei Notari, la violinista Irene Abrigo (nella foto) è vincitrice di numerosi premi internazionali tra cui il Premio Respighi nel 2015 e ha debuttato da solista alla Carnegie Hall di New York a febbraio 2016. Nello stesso anno ha tenuto il suo primo concerto in Brasile. Attualmente è regolarmente invitata in Festival e concerti in tutta Europa. Jurg Dahler, nato a Zurigo, ha al suo attivo un’attività internazionale quale violinista, violista, pedagogo e camerista. Fra il 1985 ed il 2000 è stato il primo violino del leggendario ensemble dei Kammermusiker Zürich, nel 1993 è stato membro fondatore del Collegium Novum di Zurigo e nel 1999 a cofondato – e da allora codirige – gli Swiss Chamber Concerts. Nato anche lui a Zurigo, Joël Marosi ha vinto nel 1991 il primo premio al Concours de la Venoge di Losanna e poi, al Concorso Mendelssohn di Berlino, il Premio Weizacker. Dal 1999 suona regolarmente come primo violoncello con la Camerata Bern e con la Camerata Salisburgo. Dal 2005 è primo violoncello dell’Orchestra da Camera di Losanna. La stagione termina sabato 18 maggio al Morlacchi con il grande concerto di chiusura di Emanuel Ax, talento internazionale del pianoforte. Info e biglietti su www.perugiamusicaclassica.com.