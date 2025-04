Un tesoro di droga e soldi. Arrestato sul Raccordo. Aveva 40 chili di cocaina

Cocaina lungo l’asse Emilia Romagna-Perugia. Un carico presumibilmente destinato a essere piazzato sul mercato del capoluogo umbro. Che la polizia ha intercettato lungo il raccordo Perugia-Bettolle, risalendo poi a quello che sembrerebbe essere un vero e proprio deposito, con oltre 40 chili di coca e un valore su piazza a sei zeri, da cui, presumibilmente, smerciare lo stupefacente in diverse destinazioni. Elementi da approfondire con le indagini che hanno portato a un primo risultato, ovvero il sequestro di un chilo di cocaina. Trovato a bordo dell’auto condotta da un 53enne albanese, incensurato.

La droga era nascosta in un doppio fondo realizzato sotto il sedile del passeggero della vettura. L’uomo è stato intercettato dagli agenti della squadra volante lungo il raccordo Perugia-Bettolle dove la polizia stava effettuando dei controlli di monitoraggio del traffico anche in previsione del periodo festivo. Il conducente, riferisce la questura, ha attirato l’attenzione degli agenti perché alternava la velocità del veicolo non tenendo un andamento costante. Un modo di procedere sospetto. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito intimando al conducente di fermarsi. La perquisizione, dell’automobilista prima e dell’auto poi, ha consentito di rinvenire un doppiofondo ricavato sotto il sedile anteriore, lato passeggero, dell’auto. All’interno del vano, appositamente ricavato, è stato trovato e sequestrato un panetto di cocaina, dal peso di circa un chilogrammo.

Ma le indagini non si sono fermate qui. Alla luce dell’ingente quantitativo di droga sequestrato, i poliziotti, con i colleghi della Questura di Parma, hanno esteso la perquisizione anche a un garage nella disponibilità del 53enne, situato a Salsomaggiore, in provincia di Parma. Garage all’interno del quale sono stati rinvenuti altri 39 panetti sempre di cocaina, per un peso di oltre 40 chilogrammi, e circa 189mila euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente, secondo i calcoli dei poliziotti, avrebbero fruttato circa 4 milioni di euro sul mercato. L’uomo è stato arrestato, mentre proseguono le indagini per chiarire la presumibile rete di smercio di cui l’uomo avrebbe fatto parte e la provenienza dello stupefacente.