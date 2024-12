Un sito web dedicato all’artista Elmo Palazzi

CITTÀ DI CASTELLO - In preparazione dell’anniversario (il 153esimo, che ricorre domani) della nascita dell’artista Elmo Palazzi, la neocostituita associazione che porta il suo nome, ha lanciato le attività per il 2025. Il presidente Giacomo Pirazzoli ha illustrato le finalità dell’associazione che integra le famiglie eredi dello scultore tra Città di Castello, Milano, Roma e Parigi ed è nata per promuovere "lo studio, la conoscenza e l’interpretazione del lavoro di Palazzi". Tra le prime iniziative un progetto che coinvolge gli studenti dell’Istituto Franchetti Salviani che lavoreranno al sito elmopalazzi.it. L’idea guarda a forme innovative di fruizione quali la realtà aumentata e la realtà virtuale o l’intelligenza artificiale e mapping ad esempio per elaborare tour guidati alle opere di Palazzi nei vari luoghi sia a Città di Castello che a Roma. Legato al progetto del website è quello del riordino dei materiali di archivio giunti fino a noi grazie alla dedizione di Elmo ed Anna Maria Pirazzoli e dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza. La regista Elena Giogli ha presentato in anteprima la candidatura al bando del Ministero della Cultura per un documentario dedicato a Elmo Palazzi.