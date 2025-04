Un poster per la pace Studenti protagonisti: "La fantasia al servizio delle buone azioni"

"La pace non è mancanza di guerra, ma soprattutto capacità di riconoscere la libertà dell’altro ai limiti della nostra; la pace è un atteggiamento mentale". Queste le parole di Franco Mezzanotte, che ieri in una sala del Consiglio provinciale quanto mai gremita, hanno fatto da corollario alla premiazione del Concorso Internazionale Lions Clubs “Un Poster per la Pace”. L’evento, promosso dai Club della città (Perugia Augusta Perusia, Perugia Concordia, Perugia Host e Perugia Maestà delle Volte), ha visto protagonisti trentaquattro studenti delle scuole medie di Perugia e Corciano, risultati vincitori, nei rispettivi Istituti, del Concorso Lions. Tra questi David Khazagerov, della classe IIA dell’Istituto Bernardino di Betto, che si è classificato primo a livello regionale. “Un poster per la pace” è una iniziativa lanciata nel 1988 dal Lions Club International e che ogni anno, nelle scuole di oltre 200 nazioni, spinge ragazzi compresi fra gli 11 anni ed i 13 anni, guidati dai propri insegnanti, a cimentarsi e a produrre in maniera creativa opere grafiche sulla pace.

Applausi ai vincitori delle scuole di Perugia e Corciano che hanno aderito al concorso: Carducci-Purgotti di Perugia, Bonaparte Valentini di Ponte Valleceppi e di Ripa, Bonfigli di Corciano e di Mantignana, IC Perugia 8 di Ferro di Cavallo, San Paolo di Perugia e Bernardino di Betto di Perugia.

Il tema del Concorso per l’anno scolastico 2024 - 2025 è stato “Pace senza limiti”, mentre come anticipato dagli organizzaori quello della prossima edizione sarà “Uniti come una cosa sola”.