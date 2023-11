Un Polo europeo per traghettare le imprese verso l’innovazione

PERUGIA Per aiutare le imprese ad affrontare una sfida come quella della collaborazione tra uomo e Intelligenza artificiale, Confindustria Umbria ha costituito e guida il Polo europeo di innovazione digitale, "Umbria Digital Data", al quale aderiscono l’Università e altri 11 soggetti. "Il Polo - spiega Briziarelli (qui con Bonomi) - sarà a disposizione delle imprese per assisterle nella trasformazione digitale, con servizi offerti a costi inferiori a quelli di mercato grazie al sostegno pubblico che Confindustria ha ottenuto per aver vinto un bando europeo. Stiamo per concludere la fase negoziale con il dicastero per il Made in Italy e contiamo di firmare presto la convezione di sovvenzione per renderlo operativo". Confindustria ha poi consegnato il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono: Asciutti, Betti, Cartotecnica Tifernate, Di Biagi Costantino, Ellesse, Eskigel – Froneri Italia, Grafiche Trotta Perugia, Knoll International, Lucaccioni, Meccanotecnica Umbra, Renzacci Industria Lavatrici, Teletecnica, Urbani Tartufi, Calzoni, Godioli & Bellanti.