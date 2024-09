Un Piatto di Sant’Antonio in rosa “Prioranza“ tutta al femminile

Santa Maria degli Angeli si prepara a un’edizione del Piatto di Sant’Antonio che presenterà una novità epocale: la prioranza servente sarà composta da tutte donne, come non era mai accaduto nella lunga e coinvolgente storia della manifestazione in onore del protettore degli animali. Domenica prossima, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, nel corso della Santa Messa delle 10, rinnovando il tradizionale cerimoniale, avrà luogo l’investitura della prioranza entrante 2024 che servirà il ‘piatto’ 2025: Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Roberta Rosati, Daniela Rosati, Stefania Proietti, Rita Nardone, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Francesca Bianconi, Alessandra Tarpanelli. Sarà un momento di grande commozione per la straordinaria rilevanza di questa cerimonia vista la novità rappresentata dalla prioranza ‘rosa’ che comprende anche la sindaca Stefania Proietti. "L’assemblea del 14 aprile scorso – ricorda Giovanni Granato, presidente dell’Associazione Priori del Piatto - con questo straordinario atto d’inclusione della presenza femminile nella Prioranza, per la prima volta dall’istituzione della festa, ha segnato una pagina memorabile nella storia di Santa Maria degli Angeli che si ritrova ogni anno nella sua amatissima Festa d’Inverno. Una scelta che rappresenta un passo dovuto verso l’uguaglianza di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne nelle associazioni e nella società in generale". Detto che poi il ‘piatto’ avrà la sua giornata più importante, come da tradizione, a gennaio del prossimo anno, sono già in programma altri appuntamenti di avvicinamento. Il 29 settembre saranno presentati ufficialmente il programma e il logo che riproduce la creazione artistica identificativa del Piatto 2025.

Maurizio Baglioni