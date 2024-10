"Un osservatorio per monitorare servizi e qualità"

PERUGIA La Cisl Umbria venuta a conoscenza delle modifiche apportate dal Consiglio Regionale dell’Umbria alla legge regionale del 9 aprile 2015, in materia di sanità e servizi sociali, con particolare riferimento ai plessi ospedalieri e alle funzioni correlate, chiede che da subito si apra un tavolo di confronto per la costituzione dell’Osservatorio, che dovrà rapidamente entrare nel processo di riorganizzazione e svolgere un ruolo fondamentale.

"Nello specifico le nuove “convenzioni” che interessano gli Ospedali della Media Valle del Tevere e quello di Narni-Amelia con le corrispettive Aziende sanitarie di Perugia e Terni – osserva il segretario regonale Angelo Manzotti – dovrebbero ridefinire e valorizzare il ruolo degli ospedali territoriali in un’ ottica di sinergia e integrazione delle strutture, con l’obiettivo di razionalizzare ed efficientare le prestazioni, garantendo migliori servizi ai cittadini. Al fine di monitorare e vigilare pertanto sugli esiti della nuova riorganizzazione - conclude la Cisl – riteniamo opportuno dare vita ad un Osservatorio che possa entrare nel vivo del processo, per attenzionare e verificare, in concreto, l’applicazione delle nuove disposizioni e valutare così gli effetti che avranno".