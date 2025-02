Un nuovo veicolo attrezzato per i disabili

CORCIANO - Un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità è entrato a far parte del parco mezzi del Centro sociale anziani Cardinali di Ellera, punto di riferimento per la comunità locale. L’inaugurazione rappresenta un traguardo significativo per il servizio Telefono d’Argento, svolto in convenzione con il Comune. Questo progetto, portato avanti da una squadra di volontari, offre supporto e compagnia alle persone anziane sole o in condizioni di fragilità, aiutandole nelle piccole necessità quotidiane, come l’accompagnamento a visite mediche o commissioni essenziali. "Il parco dei mezzi a nostra disposizione – spiega Giuseppe Bulletta, presidente del Centro sociale – si arricchisce di un veicolo per persone con disabilità, acquistato grazie ai sacrifici dei volontari e alle donazioni dei nostri soci. Questo ci permetterà di essere ancora più presenti per chi ha bisogno". Il nuovo veicolo sarà da subito operativo, contribuendo a migliorare la qualità della vita di molte persone anziane o con difficoltà motorie, rafforzando quel legame di solidarietà e vicinanza che rende la comunità di Corciano un esempio di attenzione al sociale.